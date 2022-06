Calcio: Spezia. Ufficiale risoluzione consensuale con Thiago Motta

Dopo la salvezza ottenuta quest'anno il club ligure e il tecnico italo-brasiliano si separano LA SPEZIA (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Thiago Motta non è più l'allenatore dello Spezia. Il club ligure, infatti, ha reso noto "di aver raggiunto un accordo circa i termini della risoluzione consensuale dei contratti dell'allenatore Thiago Motta e del suo staff tecnico. A tutti loro va il ringraziamento del club per i risultati raggiunti". L'italo-brasiliano ha chiuso il campionato ottenendo la salvezza in anticipo. A sostituirlo, in attesa dell'ufficialità, sarà Luca Gotti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 28-Giu-22 16:42