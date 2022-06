Calciomercato: Fulham. Offerta da 10 milioni per ex Lazio Pereira

Il brasiliano è di proprietà dello United ma non rientra nei piani di Ten Hag LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Fulham ha fatto un'offerta da 10 milioni di euro per il 26enne brasiliano di proprietà del Manchester United, Andreas Pereira. Il centrocampista è dei Red Devils dal 2014 ma è reduce dalla quarta stagione in prestito al Flamengo, con cui ha giocato la Copa Libertadores del 2021. Pereira ha un contratto con il club inglese fino al 2023, con opzione per un altro anno, ma sembra improbabile che possa rientrare nei piani del nuovo allenatore Erik Ten Hag. Con lo United ha giocato 75 partite segnando quattro gol ed ha militato in prestito anche con Valencia, Granada e Lazio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 28-Giu-22 09:49