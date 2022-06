Calciomercato: Ufficiale, Fernandinho all’Atletico Paranaense

Il brasiliano torna nel club dove è cresciuto dopo nove stagioni al City ROMA (ITALPRESS) – E' ufficiale: Fernandinho torna a giocare nel club che l'ha cresciuto e proiettato nel grande calcio, l'Atletico Paranaense. Il 37enne centrocampista brasiliano, reduce da nove stagioni disputate con gli inglesi del Manchester City,è stato presentato alla stampa dal club di Curitiba, allenato dall'ex ct verdeoro e del Portogallo Luiz Felipe Scolari. "Esaudisco un desiderio personale: il sogno di tornare, vestire la maglia dell'Atletico e concludere la mia carriera dopo aver giocato per sole tre squadre, due in Europa (Shakhtar e City, ndr) e una in Brasile", ha detto in conferenza Fernandinho, che indosserà la casacca numero 5. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 28-Giu-22 09:23