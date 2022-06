Calciomercato: Verona. Stampa, Simeone nel mirino del Siviglia

Monchi avrebbe già avviato i contatti, gli scaligeri chiederebbero 18-20 milioni ROMA (ITALPRESS) – Giovanni Simeone sarebbe nel mirino del Siviglia. Secondo quanto scrive il quotidiano 'Estadio Deportivo', il quasi 27enne attaccante argentino, figlio del 'Cholo', allenatore dell'Atletico Madrid, sarebbe nei piani del ds Monchi (ex Roma), che avrebbe stabilito un contatto con l'agente del giocatore. Il Verona chiederebbe tra i 18 e i 20 milioni di euro e finora il Siviglia non avrebbe avanzato alcuna offerta formale. La scorsa stagione, in Serie A, Simeone ha segnato 17 gol e 6 assist in 36 partite con la maglia del club scaligero. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 28-Giu-22 08:53