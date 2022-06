Oro per Martina Maggio con 54.864 punti, argento ad Asia D'Amato con 54.065. ORANO (ALGERIA) (ITALPRESS) – Doppietta italiana nella finale individuale dell'All Around femminile ai Giochi del Mediterraneo in corso a Orano, in Algeria. Oro per Martina Maggio con 54.864 punti, argento ad Asia D'Amato con 54.065. Bronzo alla francese Carolann Heduit (53.065). (ITALPRESS). pal/gm/red 28-Giu-22 13:33