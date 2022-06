A Wimbledon Djokovic sul velluto, Ruud eliminato

Il serbo vola al terzo turno, il norvegese cede contro Humbert. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic avanza agevolmente al terzo turno del singolare maschile di Wimbledon, terza prova Slam della stagione, in scena sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il Major british quest'anno non assegna punti validi per le classifiche Atp e Wta (come "ritorsione" per la decisione della Federazione britannica di non ammettere tennisti russi e bielorussi nei tornei in Gran Bretagna) ma offre un montepremi record: 40.350.000 di sterline. Il fuoriclasse serbo, numero 3 del mondo, testa di serie numero 1 del tabellone e campione uscente, si è imposto in tre set sull'australiano Thanasi Kokkinakis, numero 79 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1 6-4 6-2, maturato in due ore di gioco. Ai sedicesimi di finale affronterà il connazionale Miomir Kecmanovic, 30 del mondo e 25esima forza del seeding, che oggi ha superato il cileno Alejandro Tabilo per 7-6 (4) 7-6 (3) 3-6 6-3. Esce di scena, invece, Casper Ruud. Il norvegese, numero 6 del ranking Atp e terzo favorito del torneo, ha ceduto al secondo turno di fronte al francese Ugo Humbert, 112 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-2 7-5 6-4. Dopo le assenze dei primi due della classifica internazionale, ovvero Medvedev e Zverev, il torneo londinese ha perso già diversi protagonisti attesi, come l'azzurro Berrettini, finalista nel 2021, costretto al ritiro per Covid-19, e il polacco Hurcakz, il canadese Auger-Aliassime e ora anche Ruud, sconfitti sul campo. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 29-Giu-22 17:12