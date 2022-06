Calcio: Barcellona, nuovo rilancio per Lewandowski

I blaugrana arrivano a offrire 40 milioni e 5 di bonus BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Continua il braccio di ferro fra Barcellona e Bayern Monaco per il trasferimento in blaugrana di Robert Lewandowski. Dalla Spagna riferiscono che il Barça avrebbe ulteriormente alzato l'offerta arrivando a 40 milioni di euro fissi più 5 di bonus, non lontana dunque dai 50 milioni richiesti dai bavaresi per un giocatore che comunque va per i 34 anni, è in scadenza nel 2023 e ha espressamente detto di voler cambiare aria. La chiusura della telenovela, insomma, sembra vicina a differenza invece del possibile trasferimento di Frenkie De Jong al Manchester United. L'intesa fra i due club è ormai a un passo ma il centrocampista olandese continua a fare resistenza, preferendo rimanere al Camp Nou. In uscita anche Memphis Depay, per il quale i blaugrana sono pronti a considerare qualsiasi offerta dai 20 milioni in su. Domani, intanto, scade il contratto di Ousmane Dembele: il Barcellona non intende migliorare la sua offerta di rinnovo ma è ottimista sul fatto che alla fine il 25enne attaccante francese dirà di sì visto l'ottimo rapporto instaurato con Xavi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Giu-22 11:55