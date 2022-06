Calciomercato: Psg. Thiago Silva chiama Neymar al Chelsea “Spero arrivi”

L'attaccante potrebbe lasciare Parigi, l'ex Milan spera di ritrovarlo a Londra RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – "Se Neymar dovesse lasciare Parigi spero che venga qui al Chelsea. Non c'è bisogno di parlare delle sue qualità, inoltre è un grande amico, non so nulla, ma spero possa arrivare". Parole di Thiago Silva, difensore e leader del Chelsea che con Neymar ha vinto e giocato sia a Parigi che con la nazionale brasiliana. In un'intervista a TNT Sports Brasil, l'ex Milan commenta le voci in merito alla presunta decisione del Psg di mettere sul mercato l'attaccante brasiliano. Il club di Stamford Bridge, grazie alla nuova proprietà, potrebbe essere uno dei pochi a permettersi un'operazione dai costi molto alti. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 29-Giu-22 12:24