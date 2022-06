Ciclismo: Tour2022. Trentin positivo al Covid, Hirschi al suo posto

Il trentino, fa sapere l'Uae Team Emirates, è dispiaciuto e asintomatico ROMA (ITALPRESS) – Matteo Trentin non prenderà parte all'edizione 2022 del Tour de France. Il quasi 33enne corridore trentino, che in carriera alla Grande Boucle ha vinto tre tappe, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo, in una nota, l'Uae Team Emirates, che ha anche aggiunto come l'ex campione europeo su strada si senta deluso e sia asintomatico. Trentin sarà sostituito dallo svizzero Marc Hirschi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 29-Giu-22 16:44