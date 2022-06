Calcio: Atalanta. Percassi “Demiral? Comprato per rimanere”

"Pinamonti? È un giovane interessante, ci stiamo lavorando, vedremo" BERGAMO (ITALPRESS) – "Demiral rimane? Lo abbiamo comprato perché possa far parte del nostro progetto, poi il mercato può portare delle sorprese, ma non solo per lui, ma per tutti, è un mercato un po' particolare, con l'inizio dei ritiri ci saranno delle situazioni in cui si potrà accelerare. Sappiamo cosa cerchiamo di fare, sarà comunque un mercato difficile". Così l'ad dell'Atalanta Luca Percassi. "Pinamonti? È un giovane interessante, ci stiamo lavorando, vedremo", ha concluso il dirigente nerazzurro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/gm/red 30-Giu-22 12:40