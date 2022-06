Calcio: Athletic Bilbao. In panchina torna di nuovo Valverde

E' alla terza esperienza alla guida dei "Leoni". BILBAO (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Ernesto Valverde assumerà ufficialmente la carica di allenatore dell'Athletic Bilbao. Il tecnico con il maggior numero di partite (306) nella storia dell'Athletic terrà una conferenza stampa oggi, in quella che sarà anche la prima apparizione pubblica di Jon Uriarte come presidente del club". Lo ha scritto oggi la stessa società della Spagna settentrionale. Valverde sta cominciando la sua terza esperienza alla guida dell'Athletic. Durante i suoi precedenti periodi sulla panchina del San Mames, l'Athletic si è qualificato per l'Europa cinque volte in sei stagioni: in una di queste occasioni c'è stata la qualificazione alla Champions League. Valverde ha anche rotto i 31 anni di mancanza di titoli del club, portando la squadra alla vittoria, per 5-1, sul Barcellona nella Supercoppa spagnola del 2015. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 30-Giu-22 11:47