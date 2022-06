Calciomercato: Genoa. Ufficiale l’arrivo di Coda

"Voglio dimostrare il mio valore", ha detto l'attaccante ex Lecce. GENOVA (ITALPRESS) – "Massimo Coda è un nuovo giocatore del Genoa. L'attaccante, vincitore delle ultime due classifiche cannonieri del campionato di Serie B, arriva a titolo definitivo dal Lecce. Benvenuto in casa rossoblù". Così, su Twitter, lo stesso club ligure. "Sono ancora molto carico, voglio dimostrare il mio valore", ha detto il giocatore, a margine delle visite mediche. Cod è stato acquistato dal Lecce per 1,5 milioni e ha firmato un contratto triennale col club rossoblù. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 30-Giu-22 15:04