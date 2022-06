Calciomercato: Tottenham. Atteso Richarlison per le visite mediche

Altra pedina in arrivo per Conte dopo Perisic, Forster e Bissouma. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Richarlison è atteso a Londra per sostenere le visite mediche per poi passare al Tottenham. Lo riportano i media britannici. Gli Spurs hanno raggiungo l'accordo con l'attaccante brasiliano e con l'Everton: il cartellino costerà ai londinesi intorno ai 60 milioni di sterline, ovvero circa 70 milioni di euro, anche se restano da definire gli ultimi dettagli operativi, per i quali non sembra che ci siano, però, particolari problemi. Il 25enne centravanti con l'Everton ha siglato 53 gol in 152 presenze. Per Antonio Conte, quindi, pronto l'ennesimo rinforzo dopo gli arrivi di Ivan Perisic, Fraser Forster e Yves Bissouma. Procedono intanto anche le trattative col Barcellona per l'arrivo alla corte dell'ex ct azzurro del difensore francese Clement Lenglet. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 30-Giu-22 15:18