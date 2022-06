F.1: Gp Gran Bretagna. Norris “Razzismo? Hamilton forte, lo sostengo”

"Vogliamo migliorare il mondo e dobbiamo lavorare nella direzione giusta per tanti temi" SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Razzismo contro Hamilton? Non credo che Lewis abbia vissuto una cosa del genere solo ora, credo l'abbia affrontata per tutta la carriera. Tutti sappiamo che è forte, ma siamo in F1 e vogliamo essere in grado di creare dei cambiamenti positivi. Vogliamo migliorare il mondo e dobbiamo lavorare nella direzione giusta per tanti temi. Ho manifestato il mio sostegno a Lewis". Lo ha detto Lando Norris, pilota della McLaren, nella conferenza stampa del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 in merito alle polemiche sulle dichiarazioni di Nelson Piquet nei confronti di Lewis Hamilton. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 30-Giu-22 15:25