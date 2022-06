F.1: Gp Gran Bretagna. Perez “Spero nel podio, avversari saranno vicini”

"Dovremmo riuscire ad andare bene questo weekend". SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Non sono state molto favorevoli le ultime gare qui in Regno Unito, ma spero di poter finalmente trovare il podio. Dovremmo riuscire ad andare bene questo weekend, ma senza dubbio gli avversari ci saranno molto vicini. Dobbiamo fare in modo di gestire il meteo che è sempre un fattore qui". Lo ha detto Sergio Perez, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 30-Giu-22 15:21