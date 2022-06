Giochi Mediterraneo: Oro Guazzini nella crono donne

Sesto posto per Arianna Fidanza. ORANO (ALGERIA) (ITALPRESS) – Medaglia d'oro per Vittoria Guazzini nella prova a cronometro di ciclismo dei Giochi del Mediterraneo di Orano. La toscana ha chiuso la sua prova in 24'24"40 precedendo di quasi un minuto la slovena Eugenia Bujac (25'14"20), medaglia d'argento. Bronzo per la francese Cedrine Kerbaol (25'52"77). Sesto posto per Arianna Fidanza in 26'15"58. "È una grande emozione che voglio condividere con il mio staff, siamo molto felici – ha dichiarato la Guazzini all'arrivo – La cronometro è adatta alle mie caratteristiche e ci sto lavorando, anche sulla posizione perché si vince o si perde per pochi secondi e ogni dettaglio è importante. Spero di migliorare ancora, il sogno è salire sul podio all'Olimpiade, ma per ora sono concentrata su queste gare di Orano: è una nuova esperienza ed è cominciata bene, adesso spero di concluderla al meglio nella prova in linea di sabato". – foto Italpress – (ITALPRESS). pal/gm/red 30-Giu-22 12:42