Calcio: Lega A. Supercoppa Milan-Inter il 18 gennaio in Arabia Saudita

Il derby che vale la 34esima edizione del trofeo si disputerà a Riyadh MILANO (ITALPRESS) – La Lega di Serie A ha reso noto che Milan-Inter, il derby che assegnerà la 34esima edizione della Supercoppa italiana (denominata quest'anno EA Sports Supercup), si disputerà mercoledì 18 gennaio a Riyadh in Arabia Saudita. Di fronte i rossoneri di Pioli campioni d'Italia e i nerazzurri di Inzaghi vincitori della Coppa nazionale. Non ancora noto l'orario di inizio della gara che "sarà deciso in accordo con gli organizzatori locali dell'evento". – foto Image – (ITALPRESS). ari/com 01-Lug-22 12:51