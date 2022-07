Calcio: Milan, ufficiali i rinnovi di Maldini e Massara fino al 2024

Arriva anche il via libera del Cda del club rossonero MILANO (ITALPRESS) – Il Milan va avanti con Paolo Maldini e Ricky Massara. Arriva anche l'ufficialità del rinnovo biennale, fino al 2024, approvato oggi dal CdA rossonero per l'ex capitano e oggi direttore dell'area tecnica e il direttore sportivo. "Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club", si legge in una nota della società rossonera. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 01-Lug-22 19:09