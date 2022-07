Il Torino saluta Belotti “Grazie Andrea”

Dopo sette anni in granata il "Gallo" lascia, da oggi è un giocatore svincolato TORINO (ITALPRESS) – "Grazie Andrea, buona fortuna". Con queste parole e un video di un minuto e 32 secondi, il Torino saluta il Gallo Belotti, da oggi svincolato dopo sette anni in maglia granata. Arrivato nell'agosto del 2015 dal Palermo per 7.5 milioni di euro, il centravanti lombardo è stato a lungo il capitano del Toro con cui vanta, complessivamente, 251 presenze e 113 gol, ma anche quota 100 reti realizzate con la maglia granata nel campionato di Serie A. Nel video postato da Toro Channel, alcuni dei gol del 29enne centravanti che con la Nazionale azzurra ha vinto gli Europei. Il futuro potrebbe non essere in Italia, piace al Monaco, ma le offerte non mancano e adesso il Gallo dovrà solo scegliere. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 01-Lug-22 09:39