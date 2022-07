Atletica: Tortu sui 200 in Svizzera “Test per trovare assetto giusto”

"In allenamento ho buone sensazioni e risultati" ROMA (ITALPRESS) – "Domenica mi aspetta una gara importante come test prima dei Mondiali. Mancano pochi giorni alla partenza per Eugene e ho bisogno di un verifica sul mezzo giro di pista prima dell'ultimo periodo di allenamento negli Stati Uniti". Filippo Tortu sarà fra i protagonisti del meeting Resisprint International, in programma domani a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera. "In allenamento ho buone sensazioni e risultati, ma devo trovare l'assetto giusto in gara", le parole del campione olimpico con la staffetta 4X100 azzurra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Lug-22 13:43