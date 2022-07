Calcio: Chelsea, accordo vicino con ManCity per Sterling

Operazione da oltre 50 milioni di euro, quadriennale per il giocatore LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Raheem Sterling è sempre più vicino al Chelsea. Secondo i media inglesi, i Blues sarebbero a un passo dall'accordo col Manchester City dopo l'accelerata degli ultimi giorni. Operazione da 45 milioni di sterline, circa 52 milioni di euro, con Sterling che firmerà un quadriennale. Il 27enne attaccante inglese avrebbe già avuto modo di parlare con Thomas Tuchel per capire come il tecnico intende impiegarlo e il confronto avrebbe rafforzato la voglia di Sterling di trasferirsi a Stamford Bridge. Potrebbe comunque non essere l'unico giocatore del City a giocare nel Chelsea nella prossima stagione: i due club starebbero parlando anche di Nathan Ake e Oleksandr Zinchenko. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 02-Lug-22 12:41