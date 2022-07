Calcio: Cioffi “A Verona con entusiasmo, obiettivo è salvezza”

"Voglio una squadra aggressiva, pronta a 'sporcarsi'" VERONA (ITALPRESS) – "Sono a Verona con grande entusiasmo. Sono stato scelto, mi hanno fortemente voluto e la società mi ha permesso di arrivare in gialloblù con tutto il mio nutrito staff. Mi è stato dato un obiettivo chiaro, quello della salvezza". Queste le prime parole di Gabriele Cioffi, presentato oggi come nuovo allenatore dell'Hellas. "L'idea di Verona che ho non si discosterà molto da quella degli ultimi campionati, sia quello di Juric che di Tudor – sottolinea il neo tecnico dei gialloblù – Una squadra aggressiva che ha voglia di fare risultato contro chiunque, una squadra che si sporca. Il calcio in fondo è facile. È una frase di circostanza ma è così: voglio una squadra che in campo dia davvero tutto". – foto Italpress – (ITALPRESS). ab/glb/red 02-Lug-22 15:58