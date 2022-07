Calcio: Manchester Utd, offerto un biennale a Eriksen

Il 30enne danese è svincolato dopo l'esperienza al Brentford LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Frankie De Jong resta una delle priorità, l'arrivo di Malacia dal Feyenoord dovrebbe essere questione di giorni ma il primo vero colpo del Manchester United potrebbe essere Christian Eriksen. L'ex Inter è tornato a giocare lo scorso febbraio dopo l'arresto cardiaco sofferto sette mesi prima agli Europei, trascinando alla salvezza il Brentford. Scaduto il contratto, ora il 30enne trequartista danese si sta guardando intorno e, secondo la stampa inglese, i contatti con lo United sarebbero stati positivi. Sul piatto un biennale da 150 mila sterline a settimana, circa 9 milioni di euro lordi a stagione, ma Eriksen vorrebbe prima capire come si muoveranno i Red Devils sul mercato. Il danese ha anche una proposta per restare al Brentford e altri club della Premier come Tottenham, Everton, Newcastle e Leicester starebbero monitorando la sua situazione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Lug-22 10:10