Calcio: Psg, Neymar esercita opzione per rinnovo fino al 2027

Il brasiliano non sembra avere alcuna voglia di cambiare aria PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Fra il Paris Saint Germain e Neymar si rischia il braccio di ferro. Da settimane circolano rumours sul futuro del brasiliano, sulla cui permanenza il presidente Al Khelaifi è stato abbastanza evasivo ("alcuni verrano e altri andranno via"). Il nome dell'ex Barça è stato accostato a diversi top club europei ma l'intenzione del giocatore sembra quella di restare all'ombra della torre Eiffel. Stando a "L'Equipe", infatti, Neymar avrebbe esercitato l'opzione che gli consentiva, dall'1 luglio, di prolungare il suo contratto per un'ulteriore stagione, fino al 2027. Arrivato cinque anni fa dal Barcellona, il 30enne attaccante aveva firmato un rinnovo triennale nel maggio dell'anno scorso fino al 2025 e già a luglio si era avvalso di questa opzione che gli consente di rinnovare unilateralmente per una stagione supplementare. La scelta di Neymar sembra quasi una risposta alle parole di Al Khelaifi, del resto il brasiliano sa che nessuno a parte il Psg potrebbe garantirgli l'attuale ingaggio da 30 milioni a stagione, specie dopo l'ennesima annata condizionata dagli infortuni: appena 28 presenze (13 gol e 8 assist) e oltre 20 gare saltate per problemi fisici. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Lug-22 09:30