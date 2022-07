Calcio: Ultimatum Barça al Bayern, 40 mln per Lewandowski

I blaugrana non vogliono spingersi oltre BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Quaranta milioni, prendere o lasciare. Il Barcellona non intende spingersi oltre per Robert Lewandowski, che ha più volte dichiarato di non voler restare al Bayern Monaco. In un incontro informale con la stampa catalana, il presidente blaugrana Joan Laporta ha fatto capire che il Barça attende ora una risposta dai bavaresi, che devono decidere se trattenere controvoglia un giocatore che va per i 34 anni e che nel 2023 andrà a scadenza o accettare la proposta anche se inferiore ai 60 milioni richiesti. Attraverso una serie di operazioni, come la cessione di una parte dei diritti tv per la Liga dei prossimi 25 anni, nelle casse del Barcellona entrerà denaro fresco, una parte del quale – circa 200 milioni – servirà a inseguire obiettivi come Bernardo Silva, Raphinha e lo stesso Lewandowski. Per quanto riguarda invece Ousmane Dembelè, il cui contratto è scaduto il 30 giugno, il suo rinnovo non è ancora escluso: all'attaccante francese sarebbe stato chiesto di tagliarsi l'ingaggio del 40%, attestandosi su una cifra simile a quella che guadagna un'altra giovane stella del Barça, Ansu Fati. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Lug-22 09:15