Calciomercato: Bologna. Offerta da 16 milioni, Hickey verso Brentford

Ultimi dettagli, ma i due club avrebbero già raggiunto l'intesa LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Aaron Hickey sempre più vicino al Brentford. Il difensore scozzese di proprietà del Bologna sembra in procinto di approdare in Inghilterra. Secondo quanto riportato da "Sky Sports Uk" i due club avrebbero raggiunto l'intesa sulla base di oltre 16 milioni di euro più bonus. Ultimi dettagli, quindi, poi, il ventenne volerà nel Regno Unito per sottoporsi alle visite mediche all'inizio della prossima settimana. Hickey, arrivato al Bologna nel 2020 per meno di 2 milioni, ha collezionato 48 presenze, 5 reti e un assist con i felsinei. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 02-Lug-22 16:07