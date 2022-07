Jakobsen vince la 2^ tappa del Tour, Van Aert in giallo

L'olandese batte in volata proprio il nuovo leader belga, terzo Pedersen NYBORG (DANIMARCA) (ITALPRESS) – Fabio Jakobsen ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2022, la Roskilde-Nyborg di 202,2 chilometri. L'olandese della Quick-Step Alpha Vinyl ha tagliato il traguardo in 4h34'35", precedendo in volata il belga Wout Van Aert (Jumbo Visma) e il danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Il belga Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team), rimasto coinvolto in una a circa 20km dal traguardo, ha ceduto dunque la maglia gialla proprio al connazionale Van Aert. Domani si torna in strada per la terza frazione della Grande Boucle, la Vejle-Sonderborg di 182 chilometri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/gm/red 02-Lug-22 17:30