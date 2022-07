Rocchi resta designatore “Commesso errori, la mia squadra migliorerà”

Trentalange: "Sarà una stagione anomala ma Aia in mano a persone qualificate" ROMA (ITALPRESS) – Gianluca Rocchi resta a capo degli arbitri di serie A e B, per la C il designatore sarà ancora Maurizio Ciampi. Il Comitato Nazionale dell'Aia, valutate le proposte di nomina del presidente Alfredo Trentalange, ha deliberato oggi la composizione degli organi tecnici nazionali, il responsabile del settore tecnico, i presidenti dei Cra/Cpa e anche l'istituzione delle Commissioni di studio per la formazione degli addetti agli arbitri e per l'attuazione del programma e l'innovazione. "Questa è una giornata importante perché gli organi tecnici, nuovi e riconfermati, assumono a pieno titolo e con grande responsabilità quello che sarà l'andamento della prossima stagione sportiva – sottolinea Trentalange – Ci sono stati alcuni cambiamenti e abbiamo effettuato un'analisi di quello che si può fare meglio. Consideriamo estremamente importante il fatto che gli organi tecnici lavorino in squadra. L'obiettivo è quello di parlare tutti la stessa lingua ed avere i medesimi obiettivi, condividendoli con gli altri. Sarà una stagione complicata e anomala, ma siamo sicuri che l'Aia sia in mano a persone qualificate. Siamo una squadra in cui cerchiamo, ognuno nelle proprie competenza, di dare fiducia ai ragazzi". Il presidente dell'Aia ha ricordato che "il futuro è fatto di condivisione. Dobbiamo essere uniti e tutti seguire le stesse linee guida, da Orsato che ci rappresenterà ai Mondiali all'arbitro dell'ultimo corso. Per essere ricercatori bisogna studiare, allenarsi, aprire canali di comunicazione ed avere un comportamento ineccepibile. In campo bisogna scendere liberi, a mente sgombra, seguendo le indicazioni del proprio organo tecnico". "Poter continuare il lavoro che avevo iniziato non era scontato – è invece il pensiero di Rocchi – Cercherò di mettere a frutto le esperienze della stagione appena conclusa. Era il mio primo anno da organo tecnico, ho commesso sicuramente qualche errore che, con più esperienza, spero di non ripetere. La mia squadra andrà a migliorarsi dal punto di vista della qualità. E questo aiuterà la crescita dei miei ragazzi ai quali chiederò di fare uno sforzo in avanti, di prendersi più responsabilità. Nel gruppo ci sono grandi qualità, tanti talenti che possono arrivare a traguardi importanti che ci possono far sognare. Chiederò anche ai grandi internazionali di dare una mano ai giovani come hanno fatto nella stagione appena conclusa. Sono stati un appoggio importante". "Ci aspetta una stagione impegnativa – chiosa Rocchi – Le prime giornate ci obbligheranno a un vero tour de force. Ci sarà spazio per tutti e faremo di tutto per essere all'altezza". Ciampi, dal canto suo, si dice "orgoglioso di poter proseguire l'incarico affidatomi nella passata stagione, con l'auspicio di confermare e migliorare ulteriormente il lavoro svolto fino ad oggi. L'obiettivo principale è la formazione e la crescita degli arbitri e assistenti presenti nell'organico". – foto Image – (ITALPRESS). glb/com 02-Lug-22 16:40