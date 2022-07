Calcio: Cremonese. 21 convocati per il primo giorno di raduno

Domani primo allenamento nel pomeriggio per i grigiorossi agli ordini di Alvini CREMONA (ITALPRESS) – La Cremonese ha ufficializzato i nomi dei 21 convocati per il primo giorno di raduno della neo-promossa, in programma domani, lunedì. Si tratta di Acella, Baez, Bartolomei, Bianchetti, Buonaiuto, Castagnetti, Ciezkowski, Ciofani D., Di Carmine, Frey, Gondo, Milanese, Nardi, Politic, Ravanelli, Sarr, Strizzolo, Tenkorang, Valeri, Valzania e Vasquez. In occasione dell'inizio della stagione 2022-23 dei grigiorossi, alle ore 12 di domani, presso la sala riunioni del Centro Sportivo "Giovanni Arvedi", è in programma la conferenza stampa del direttore sportivo Simone Giacchetta. La mattinata di lunedì e parte del pomeriggio saranno dedicati ai test sanitari di controllo e alle visite mediche. Il primo allenamento agli ordini di mister Alvini è in programma alle 17.30. La Cremonese proseguirà la preparazione al Centro Sportivo "Giovanni Arvedi" fino al 20 luglio; dal 21 i lombardi si alleneranno nel ritiro di Dimaro (Tn) fino al 30 agosto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 03-Lug-22 12:27