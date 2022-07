Calciomercato: Barça. Laporta “Mercoledì presenteremo Kessié”

Il numero uno del club catalano "Giovedì toccherà a Christensen". BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Manca poco e l'ex Milan Franck Kessié sarà un giocatore del Barcellona. A renderlo noto è stato il presidente del club catalano. "Mercoledì presenteremo Kessié, giovedì toccherà a Christensen", ha detto ieri sera Joan Laporta, nel corso di una manifestazione in ricordo di Johan Cruijff. Il centrocampista ivoriano sarà azulgrana fra tre giorni, quindi: dovrebbe firmare un contratto che lo legherà al Barcellona per 4 anni con uno stipendio di circa 7 milioni di euro a stagione. Dopo ventiquattro ore sarà il turno di Andreas Christensen. Il difensore danese, proveniente dal Chelsea è anche lui, come Kessié, svincolato. "Per Frenkie De Jong non c'è solo l'interesse del Manchester United. Noi però non vogliamo venderlo e lui vuole rimanere", ha concluso il numero uno del club catalano. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 03-Lug-22 18:01