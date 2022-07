F.1: Gp Gran Bretagna. Sainz “Una giornata che non dimentichero’ mai”

"E' fantastico ottenere la prima vittoria con la Ferrari qui a Silverstone" SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Non so cosa dire, è fantastico ottenere la prima vittoria con la Ferrari qui a Silverstone. E' una giornata speciale che non dimenticherò mai. Hamilton era sul pezzo oggi, ma siamo riusciti a tenere duro e a vincere. Ho faticato parecchio sul bilanciamento, Verstappen ci ha costretto a spingere tanto ma sono rimasto in gara. Sapevo che avrei avuto un'opportunità e l'ho sfruttata". Lo ha detto Carlos Sainz, pilota della Ferrari, dopo la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 03-Lug-22 18:37