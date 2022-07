Nuovo programma Uefa contro abusi online, Jorginho tra i testimonial

Il centrocampista azzurro del Chelsea: "Le persone non pensano a cosa possono causare" ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo programma Respect prenderà il via dal 6 luglio in occasione degli Europei femminili in Inghilterra, inclusa la campagna dei Real Scars. Quest'ultima evidenzierà gli effetti devastanti degli abusi online diretti a giocatori, allenatori e dirigenti attraverso le piattaforme dei social media e li istruirà su come difendersi al meglio. Gli altri pilastri del programma includono una nuova piattaforma per monitorare, segnalare e rimediare attivamente ai casi di abusi online, oltre al lancio di una serie di documentari 'Outraged'. Il programma Respect mira ad azioni concrete per prevenire comportamenti abusivi online e discriminazioni durante tutte le sue competizioni finali, comprese quelle giovanili e femminili, per i prossimi tre anni. Per garantire che i contenuti dannosi vengano rimossi, la Uefa sta lavorando direttamente con le principali piattaforme di social come Twitter, Meta )Instagram e Facebook) e TikTok. La campagna dei Real Scars è supportata dal Lione e dalla stella della francese Wendy Renard, dal centrocampista del Chelsea e della Nazionale Jorginho e dalla giocatrice dell'Aston Villa e della Svizzera Alisha Lehmann. "Gli abusi online possono lasciare vere cicatrici, in particolare in persone già mentalmente fragili – spiega Renard – Quando dici qualcosa sui social, non ti rendi conto di quanto sia doloroso o delle conseguenze che può avere. Può lasciare un segno perché siamo tutti umani, tutti abbiamo emozioni". "Penso che l'abuso online sia molto peggio che nella vita reale perché lo dicono centinaia di persone – aggiunge Lehmann – Le persone in Rete sono molto meno coraggiose perché sono dietro un telefono o un computer. Nella vita reale non te lo direbbero mai. Probabilmente ti chiederebbero: 'Posso avere la tua maglietta?' o 'Posso avere un autografo?'. "Gli abusi online sono orribili perché le persone non pensano a cosa possono causare. Ha un effetto su di te e sulle persone che ti amano", evidenzia Jorginho. "L'Uefa vuole combattere gli abusi online ispirando, attivando e accelerando azioni concrete in tutto il calcio europeo – le parole di Michele Uva, direttore calcio e responsabilità sociale Uefa – Siamo entusiasti di dare il via a un programma dedicato all'Europeo femminile, con l'obiettivo di creare consapevolezza, fornire istruzione e monitorare e segnalare gli abusi online in tutte le future finali delle competizioni Uefa". "Non possiamo accettare alcuna forma di abuso e discriminazione nel calcio – prosegue Uva – È tempo di azioni concrete per fermare gli abusi online. Questo è un programma a lungo termine attraverso il quale sfrutteremo una nuova tecnologia di moderazione su tutte le piattaforme chiave. A breve, lanceremo anche una serie di documentari 'Outraged', che si concentrerà sull'aumento dell'attenzione sull'istruzione per creare consapevolezza sull'importanza di questo argomento e prevenire il verificarsi di abusi". Il duro video della campagna presenta da Jorginho, Wendy Renard e Alisha Lehmann, che hanno subito o hanno assistito ad abusi online, sarà visibile online e sul maxischermo in tutte le partite dell'Europeo femminile. La campagna sarà presente anche sui tabelloni perimetrali e nei programmi delle gare del torneo continentale. Altri giocatori e dirigenti, tra cui l'allenatore del Crystal Palace Patrick Vieira, l'ex calciatrice e giornalista sportiva Karen Carney, e Jesus Tomillero Benavente, l'arbitro spagnolo che si è ritirato a causa di abusi online, sono protagonisti di un breve documentario sugli abusi online nell'ambito della serie in cinque parti targata Uefa 'Outraged', che si occupa di discriminazione e abusi. Il documentario sarà lanciato a metà torneo e sarà disponibile online su Uefa.tv e sulle emittenti Uefa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 03-Lug-22 11:26