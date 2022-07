La nazionale del ct Mazzanti chiude la settimana di Sofia con una vittoria SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – L'Italvolley femminile chiude con una vittoria la settimana di Nations League a Sofia (Bulgaria). Le azzurre del ct Davide Mazzanti, campionesse d'Europa in carica e già qualificate per la Final Eight di Ankara (Turchia, 13-17 luglio) battono la Thailandia per 3-0 con questi parziali: 25-20. 25-14, 25-14. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 03-Lug-22 17:27