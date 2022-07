Calciomercato: Barça. Ufficiale l’ingaggio di Kessié

L'ex Milan si è legato al club catalano fino al 30 giugno del 2026. BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Il Barcellona e Franck Yannick Kessié hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore nel club catalano alla scadenza del suo contratto con il Milan". Lo ha reso noto e ufficiale oggi la stessa società azulgrana. "Il giocatore firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2026 e la sua clausola di uscita sarà fissata sui 500 milioni di euro", ha precisato il Barcellona. "Mercoledì 6 luglio si svolgerà la presentazione di Franck Yannick Kessié, come nuovo giocatore del Barça, con conferenza stampa per le 12.15. Il centrocampista ivoriano arriva nel club catalano da svincolato, dopo una stagione al Cesena, una nell'Atalanta e le ultime cinque con la maglia del Milan. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 04-Lug-22 13:55