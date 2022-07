Calciomercato: ManCity. Ufficiale l’ingaggio di Kalvin Phillips

Il giocatore ha firmato un contratto che lo lega ai citizens fino al 2028. MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale. Kalvin Phillips è un nuovo giocatore del Manchester City. Lo ha reso noto lo stesso club britannico. Il centrocampista inglese, di origini giamaicane e irlandesi, arriva dal Leeds. Il suo cartellino è costato ai citizens circa 42 milioni di sterline (quasi 50 milioni di euro) più bonus. Il giocatore ha firmato un contratto che lo lega al City fino al 2028. Nel Leeds ha collezionato 234 presenze in otto stagioni, segnando 14 gol e fornendo 14 assist. In più è stato uno dei componenti chiave della squadra dei Tre Leoni che ha raggiunto la finale di Euro2020 la scorsa estate e ha svolto un ruolo importante nel guidare la Nazionale inglese verso le finali della Coppa del Mondo, in scena quest'anno in Qatar. "Sono veramente felice di entrare a far parte dell'universo Manchester City", ha detto Phillips. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 04-Lug-22 13:16