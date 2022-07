Tennis: Wimbledon. Fritz e Kyrgios ai quarti di finale

Lo statunitense piega Kubler, l'australiano soffra ma supera Nakashima. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Taylor Fritz si è qualificato per i quarti di finale del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Lo statunitense, numero 14 del mondo e 11 del seeding, ha battuto l'australiano Jason Kubler, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-3 6-1 6-4. Ai quarti di finale Fritz affronterà il vincente del match fra Rafa Nadal e Botic Van De Zandschulp. A ruota, è entrato nei primi otto del Major britannico anche Nick Kyrgios. Il talentuoso ed estroso australiano, numero 40 del ranking Atp, ha sofferto non poco per avere la meglio sullo statunitense Brandon Nakashima, 56 del mondo, sconfitto per 4-6 6-4 7-6 (2) 3-6 6-2. Ai quarti di finale Kyrgios, oggi sofferente per un problema alla spalla, sfiderà il cileno Cristian Garin, vincitore al quinto set (al super tie-break) su Alex De Minaur. Questo lo score: 2-6 5-7 7-6 (3) 6-4 7-6 (10-6). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 04-Lug-22 18:04