Calcio: Manchester City. Ufficiale, Maresca in staff Guardiola

"Sono molto orgoglioso del fatto che Pep mi abbia chiesto di tornare". MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Enzo Maresca torna ufficialmente a lavorare al Manchester City. Lo ha reso noto lo stesso club inglese, precisando che l'ex giocatore di Juve, Palermo, Samp e Fiorentina, che aveva lavorato con i citizens nella stagione 2020-2021, farà parte dello staff tecnico guidato da Pep Guardiola. Contestualmente Rodolfo Borrell, al City dal 2014, diventerà vice allenatore, al posto di Juanma Lillo, passato al Barcellona. "Sono molto felice di essere tornato al Manchester City, uno dei club più grandi del mondo. Sono molto orgoglioso del fatto che Pep mi abbia chiesto di tornare, questa volta come parte dello staff dietro le quinte della Prima Squadra: non vedo l'ora di aiutare lui e i giocatori nelle stagioni a venire", ha affermato Maresca, come riporta il sito del Manchester City. – foto agenzia fotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/com 05-Lug-22 13:48