Calcio: Roma. Matic “Pronto a combattere, la battaglia abbia inizio”

Il centrocampista serbo, presentato ieri, comincia oggi l'avventura in giallorosso. ROMA (ITALPRESS) – Dopo la presentazione ufficiale di ieri, e in attesa del via della nuova stagione con la maglia della Roma, che si ritrova oggi, Nemanja Matic, attraverso i social, ha mandato un messaggio chiaro. "Dal primo giorno sono pronto a combattere. Che la battaglia abbia inizio. Forza Roma", ha scritto su Instagram il centrocampista serbo, con cittadinanza slovacca, proveniente dal Manchester United e arrivato nel club giallorosso da svincolato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 05-Lug-22 08:54