Calciomercato: Roma. Ufficiale, Celik è nuovo giocatore giallorosso

Il difensore turco ha firmato un contratto con i capitolini fino al 30 giugno 2026. ROMA (ITALPRESS) – La Roma ha ufficializzato "l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Zeki Celik". Il difensore turco, 25 anni, nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dei francesi del Lille e ha firmato un contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026. "Per me è un onore giocare per un club così importante: ho grandi ambizioni e voglio contribuire al successo della squadra. Mi sento pronto e concentrato, non mi arrendo mai e mi vedrete sempre lottare in campo": queste le prime parole di Celik da giocatore giallorosso. Il turco indosserà la maglia numero 19. Celik ha cominciato la carriera al Bursaspor, proseguendola poi nel Karacabeyspor e nell'Istanbulspor, prima di essere ingaggiato dal Lille nel 2018. Con la divisa del club francese ha vinto nel 2021 la Ligue 1, collezionando quasi 150 presenze in tutte le competizioni. In campo internazionale, finora, sono state 32 le apparizioni con la sua Nazionale, compresa la partecipazione agli ultimi Campionati Europei. "Siamo davvero felici che Celik abbia deciso di venire alla Roma: la sua determinazione nella scelta di sposare il nostro progetto è un presupposto indispensabile per creare un gruppo di calciatori sempre più motivato", ha commentato il general manager dell'area sportiva del team capitolino, Tiago Pinto. "In più, nonostante sia ancora giovane, Zeki ha già accumulato una grande esperienza a livello internazionale, che si rivelerà molto utile nel percorso di crescita della squadra", ha aggiunto il dirigente giallorosso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 05-Lug-22 09:47