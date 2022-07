Calciomercato: Sampdoria. Rincon rinnova per un’altra stagione

Il 34enne venezuelano è in blucerchiato dal gennaio 2022. GENOVA (ITALPRESS) – La Sampdoria ha reso noto di "aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tomas Eduardo Rincon". Il 34enne venezuelano è in blucerchiato dal gennaio 2022. "Per la soddisfazione di tutti, il centrocampista – 18 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2023", ha scritto oggi la stessa società ligure, che ieri aveva ufficializzato il rinnovo di Fabio Quagliarella. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 05-Lug-22 10:01