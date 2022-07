Calcio: Barcellona. Kessié “Felice di essere qui, Xavi il top”

'Sono a disposizione: lavorerò per dare il meglio in qualsiasi ruolo'. BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Sono molto soddisfatto e orgoglioso di essere qui. Spero di trascorrere giorni fantastici e ottenere tanti successi". Queste le prime parole di Frank Kessié da giocatore del Barcellona. L'ex Milan, arriva in blaugrana a parametro zero: "Ho giocato una volta contro il Barça e abbiamo vinto 1-0 – racconta l'ivoriano classe 1996 -. È stata una partita molto bella. Alle Olimpiadi – poi – ho giocato contro la Spagna e ho affrontato Pedri e Mingueza, ho parlato con loro dopo la gara". Kessié, che ha già superato le visite mediche e svolto una piccola presentazione in campo col pallone, ha poi parlato della sua posizione: "Sono a disposizione dell'allenatore. Lavorerò per dare il meglio in qualsiasi ruolo. Se ho parlato con Ibrahimovic prima di accettare: "Sì, mi ha parlato della squadra e mi ha detto che c'è un bell'ambiente. Mi ha consigliato di lavorare sodo. Sono entusiasta di mettere piede su questo campo e ho tanta voglia di lavorare". Similitudini con Yaya Tourè: "Devo lavorare sodo per avere una carriera come la sua". Il duttile centrocampista ha infine parlato di Xavi: "Se un allenatore come lui ti chiama è perché stai facendo un buon lavoro, abbiamo parlato e non ci sono molti giocatori che possono dire di no al Barça, mi ha assicurato dell'importanza che avrò nel suo progetto". Assieme a Kessié, in conferenza stampa, è intervenuto anche il presidente dei catalani, Joan Laporta: "Siamo molto, molto, molto soddisfatti dell'arrivo di Kessié. È un grande professionista e siamo molto contenti di come è andata questa operazione. Ha sempre voluto venire al Barça e ci piace, vogliamo giocatori che siano entusiasti di venire, che sia il loro obiettivo indossare la nostra maglia. Con lui abbiamo anche soddisfatto una delle richieste del tecnico Xavi che necessitava di un centrocampista come Frank". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 06-Lug-22 13:50