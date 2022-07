Calcio: Salernitana. Radovanovic “Abbiamo una bella ossatura”

"Stiamo lavorando benissimo, è importante per partire al meglio". SALERNO (ITALPRESS) – "Sono molto felice di essere qui, fin da giovane mi piacevano i ritiri perché ti fanno stare concentrato e ti aiutano a porre le basi per fare cose importanti durante l'anno. L'Austria mi piace molto, ci sono stato anche con il Genoa e penso sia una location ideale per preparare una stagione. Siamo in una bella struttura, i campi sono perfetti e la Società non ci fa mancare nulla". Queste le parole del difensore della Salernitana Ivan Radovanovic, intervenuto in conferenza stampa nel ritiro di Jenbach. "Abbiamo una bella ossatura dello scorso anno e questo sarà importante per partire bene. Stiamo lavorando benissimo, lo staff monitora il nostro corpo ventiquattro ore su ventiquattro e stiamo spingendo tanto fisicamente. Il mister vuole sempre il massimo come è giusto che sia", ha proseguito il calciatore granata. "La permanenza del mister ci permetterà di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi mesi della scorsa stagione. Per alcuni di noi svolgere il ritiro fin dall'inizio sarà un bel vantaggio, l'anno scorso in tanti siamo arrivati a gennaio senza preparazione e abbiamo faticato un po' all'inizio", ha detto ancora Radovanovic. "Ci sono alcuni giovani qui in ritiro che dovranno imparare tanto e noi dobbiamo metterci a disposizione per farli crescere. Ribery è un grande campione e lo ammiro, nonostante abbia vinto tantissimo nella sua carriera, ha sempre un grandissimo entusiasmo ed è prezioso nello spogliatoio", ha precisato il granata. Radovanovic ha quindi concluso: "Siamo solo al secondo anno di Serie A, dobbiamo rimanere umili e con i piedi per terra. L'obiettivo è raggiungere i 40 punti, quest'anno sarà più difficile. Lo scorso anno ci siamo salvati perché abbiamo creato un grande gruppo, quindi chi arriverà dovrà mettersi a disposizione e integrarsi subito. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo conquistato la salvezza all'ultima giornata, sarà importante partire bene e fare più punti possibili prima della sosta di novembre". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 06-Lug-22 13:23