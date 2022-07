Calcio: Toronto. Insigne out, risentimento muscolare al polpaccio

Rimandato l'esordio in MLS dell'ex capitano del Napoli. TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Dopo l'arrivo trionfale e la presentazione di fine giugno, Lorenzo Insigne deve ancora rimandare il suo esordio con la maglia del Toronto. L'ex capitano del Napoli avrebbe dovuto fare questo weekend la sua prima gara con la maglia del team canadese ma resterà ai box qualche giorno per un risentimento muscolare al polpaccio. "Insigne non sta bene e ha lasciato la seduta di allenamento. Speriamo di recuperarlo per il 23 luglio ma c'è la speranza che possa risolvere il problema prima", ha detto l'allenatore del Toronto, Bob Bradley. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 07-Lug-22 12:33