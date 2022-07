Calciomercato: ManUtd. Stampa, Club pronto a far partire Ronaldo

Il portoghese cerca da giorni una nuova sistemazione e non ha preso parte ai primi allenamenti stagionali. MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo un lungo "tira e molla" il Manchester United ha deciso di accontentare Cristiano Ronaldo e di lasciarlo libero di partire. Il club inglese non si opporrà più alla cessione, chiesta a gran voce, da giorni, dal portoghese. Lo scrive oggi "The Sun". Il Manchester United era inizialmente orientato a trattenere Ronaldo ma le cose sono cambiate nell'ultima settimana, da quando cioè il giocatore ha deciso di prendere ai primi allenamenti stagionali del club, per "motivi familiari". Adesso bisogna vedere se un'altra società presenterà offerte congrue, in grado di soddisfare i Red Devils e il portoghese. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 07-Lug-22 13:06