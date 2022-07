Calciomercato: Torino. Dal Marsiglia arriva in prestito Radonjic

Per i granata obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni. TORINO (ITALPRESS) – "Il Torino è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Olympique Marsiglia, a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nemanja Radonjic". Lo ha reso noto lo stesso club granata. Radonjic è nato il 15 febbraio 1996 a Nis, in Serbia. Cresciuto calcisticamente tra le fila del Partizan Belgrado, da ragazzo ha già avuto esperienze in Italia nei settori giovanili della Roma e dell'Empoli. Dopo l'esordio tra i professionisti nella massima serie serba con il Cukaricki, nel 2016, si è poi messo in bella evidenza nella Stella Rossa Belgrado, stagione 2017/18, con cui ha vinto il campionato. Nel 2018 è stato acquistato dall'Olympique Marsiglia dove ha totalizzato 63 presenze con 8 gol, giocando anche in Champions ed Europa League. Successivamente il trasferimento dapprima in Germania con l'Hertha Berlino, nel gennaio 2021 (12 presenze e 1 gol) e nella scorsa stagione in Portogallo con il Benfica. In Nazionale – dopo essere stato precedentemente convocato in tutte le selezioni giovanili – ha collezionato 35 presenze con 5 gol: l'ultima partita lo scorso 12 giugno, assieme a Lukic e Milinkovic-Savic, contro la Slovenia in Nations League. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 07-Lug-22 09:02