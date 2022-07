F.1: GP Austria. Sainz “La vittoria mi ha dato più fame”

Il pilota Ferrari "Ci attende un weekend molto intenso" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Silverstone? Non sono in grado di descrivere le emozioni perché è qualcosa di molto personale. Posso dire che è una sensazione grandiosa e pian piano mi sto abituando, la sto assimilando. Ma non c'è molto tempo per pensarci, questa vittoria mi ha dato più fame, voglio continuare a lottare per il primo gradino del podio. E' stato bello tornare a Maranello, ho fatto dei giri a Fiorano con i miei amici e abbiamo festeggiato". Lo ha detto Carlos Sainz, pilota della Ferrari, nella conferenza stampa del Gran Premio d'Austria di Formula 1. Lo spagnolo si carica in vista di domani: "Questo weekend sarà molto intenso, speriamo di azzeccare l'assetto. Qui di solito ci sono sempre delle gare interessanti, il DRS sarà importante. Immagino che quest'anno sarà un fine settimana ancora più bello rispetto agli anni passati", conclude Sainz. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 07-Lug-22 15:34