F.1: GP Austria. Verstappen “Bei ricordi qui, tanto sostegno dai fan”

Le parole del pilota della Red Bull intervenuto in conferenza stampa SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Questo è sempre un bel weekend, c'è tanto sostegno dal pubblico e in passato abbiamo ottenuto buoni risultati. Con i cambi di pendenza diventa ancora più interessante anche se non ci sono molte curve". Lo ha detto Max Verstappen, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa del Gran Premio d'Austria di Formula 1. Sull'ultima gara di Silverstone: "Il detrito di Tsunoda finito sulla mia macchina era abbastanza grosso, è stato un episodio sfortunato – prosegue l'olandese – Perdevo due secondi a giro, era tremendo perché ha distrutto gran parte del fondo. All'inizio mi lamentavo di una foratura, mi sembrava quello il problema, ma a un certo punto ho pensato alla rottura della sospensione. Ho provato a lavorare con il bilanciamento ma la macchina non era in condizioni normali". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 07-Lug-22 15:40