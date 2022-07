Tennis: Torneo Contrexeville. Paolini ai quarti di finale

L'azzurra, terz favorita del tabellone, batte la russa Blinkova in due set. ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del "Grand Est Open 88", torneo WTA 125k dotato di un montepremi pari a 115mila dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa di Contrexeville, in Francia. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, 72 del mondo e numero 3 del seeding, ha battuto agli ottavi di finale la russa Anna Blinkova, 128 del ranking Wta, col punteggio di 6-0 6-3. Ai quarti di finale l'azzurra attende la vincente del match fra Ignatik e Galfi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 07-Lug-22 12:49