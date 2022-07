Calcio: Ferrieri Caputi “Con cambio vertici Aia più sostegno alle donne”

"Sono fortunata perché sono arrivata a questolivello lavorando e facendo dei sacrifici". ROMA (ITALPRESS) – "Sono fortunata perché sono arrivata a questo livello lavorando e facendo dei sacrifici. Sono felice perché ogni mattina mi alzo e coltivo questo sogno". Sono le prime parole di Maria Sole Ferrieri Caputi, l'arbitro neopromosso in CAN, durante la conferenza stampa organizzata dall'Associazione Italiana Arbitri nella sede della Figc. "Non c'è stato un momento esatto nel quale ho pensato di potercela fare – ha aggiunto – da quando c'è stato un cambio ai vertici dell'AIA c'è stata una maggiore vicinanza e un maggior sostegno perché ci hanno offerto gli strumenti per crescere. L'AIA di oggi ci impone di fare gli stessi test atletici degli uomini". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 08-Lug-22 16:40