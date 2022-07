Calcio: Trentalange “Arbitri donne raggiunto livelli di eccellenza”

"Abbiamo colmato alcuni gap esistenti" ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo colmato alcuni gap esistenti. Stiamo restituendo al gioco del calcio una risorsa che per troppo tempo era stata celata. Parliamo di un movimento che ha raggiunto dei livelli di eccellenza e non vogliamo parlare né di quote rosa né di strabilianti opportunità". Sono le dichiarazioni di Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, durante una conferenza stampa in Federcalcio. "In un momento di crisi ci sono segnali di ripresa anche grazie alle donne – ha spiegato Trentalange – abbiamo un organico del 6% di presenze femminili, un dato mai raggiunto. Vorrei citare anche le 17 donne che vengono dal doppio tesseramento, un risultato importantissimo". – foto Italpress – (ITALPRESS). spf/gm/red 08-Lug-22 16:38